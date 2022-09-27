Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
NATO, müttefiklerin silah stoklarını hızla doldurmasını bekliyor
[Fotograf: Reuters]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere silah stoklarını en kısa sürede doldurmaları çağrısında bulundu.
NATO’dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, üye ülkelerin oluşturduğu Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansını, Ukrayna’daki savaşın etkileri, müttefiklerin imkan ve silah stokları konusunda olağanüstü toplantıya çağırdı.
Toplantıda konuşan Stoltenberg, "NATO stoklarını geliştirmek Ukrayna’ya desteği sürdürmemizi sağlayacak" dedi.
Stoltenberg, bu amaç için birlikte çalışmanın ve savunma sanayisinin önemine işaret etti.
Toplantıda müttefiklerin stoklarındaki boşluklar ve bunların nasıl doldurulacağı ele alındı.
Stoltenberg ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştü.
Görüşme hakkında sosyal medyada açıklama yapan Stoltenberg, NATO’nun desteğinin sarsılmaz olduğunu belirtti.
Etiketler: NATO Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy
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