NATO Irak'taki eğitim görevini askıya aldı06 Ocak 2020 Pazartesi 19:26 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 19:33
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Irak'taki eğitim görevini askıya alındığını bildirdi.
NATO Kuzey Atlantik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek için Brüksel'de toplandı. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg'in açıklamalarının satır başları şöyle;
İran daha fazla şiddetten ve gerilimden kaçınmalı.
İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda görüş birliğine vardık.
ABD böyle bir adım atma, İranlı generale karşı hareket etme sebebini izah etti.
NATO Irak'taki NATO görev gücüne güçlü desteğinini altını çiziyor. NATO Irak'taki eğitim görevini askıya aldı.
Kaynak: AA