NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait bir helikopter İyon Denizi’nde radardan kayboldu. Kanada'ya ait fırkateynden havalanan helikopterin Kefalonya Adası açıklarında düştüğü belirlendi. NATO'dan yapılan açıklamada da kaza teyit edildi.

TCG Salihreis Fırkateyni de çalışmalara katılıyor

Yunanistan ile İtalya arasındaki uluslararası sularda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Destek için Türkiye de TCG Salihreis Fırkateynini bölgeye gönderdi. Türk, İtalyan ve Yunan ekiplerinin aramaları sonucu Sikorsky CH-124 tipi helikopterin enkazı İtalyan karasularında bulundu. 6 kişilik mürettebattan birinin de cansız bedenine ulaşıldı.

İtalyan basını helikopterin normalde 4 kişilik mürettebatla uçtuğunu ancak kaza sırasında helikopterde 6 Kanada askeri bulunduğunu duyurdu.

Helikopterin Akdeniz ve Karadeniz'deki NATO tatbikatlarına 6 aylığına katılmak için ocak ayında bölgeye gittiği ifade edildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Trudeau, “Gelişmeleri en kısa sürede duyuracağız” dedi.