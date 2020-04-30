Alman Robert Koc Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre ülkede son 24 saat içinde bin 478 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 159 bin 119 oldu.

173 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 288'e ulaştı.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 194 bin 663'e ulaştı. 227 bin 671 kişi de hayatını kaybetti.