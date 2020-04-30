Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya'da vaka sayısı 160 bine yaklaştı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da son 24 saat içinde bin 478 kişide daha koronavirüs tespit edildi. 173 kişi hayatını kaybetti.
Alman Robert Koc Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre ülkede son 24 saat içinde bin 478 kişide daha koronavirüs tespit edildi.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 159 bin 119 oldu.
173 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 6 bin 288'e ulaştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 194 bin 663'e ulaştı. 227 bin 671 kişi de hayatını kaybetti.
Etiketler: almanya vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 08:57
Sıradaki Haber
ABD'de 2 kamyonette 100 cenaze bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz