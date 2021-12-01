Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sarsılmaz
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın olası saldırganlığının ağır bedeli olacağı uyarısında bulundu. Stoltenberg, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimiz sarsılmaz" dedi.
NATO Dışişleri Bakanları, Letonya'nın başkenti Riga'da bir araya geldi.
İki gün süren toplantının gündeminde Ukrayna-Rusya sınırındaki gerginlik vardı.
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlılığımız sarsılmaz"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın olası saldırganlığının ağır bedeli olacağı uyarısında bulunan Stoltenberg, "Ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır." dedi.
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlılığımız sarsılmaz" mesajını veren NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını ittifakın vereceğini, Moskova'nın bu konuda söz hakkı olmadığını da açıklamalarına ekledi.
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