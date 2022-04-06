Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları toplantısı başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılışında konuştu.

Blinken, müttefiklerin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının öncesindeki aylarda başlayan şekilde olağanüstü iş birliği ve koordinasyon içinde olarak her unsur üzerinde istişarede bulunduklarını, bugün ve yarın da buna devam edeceklerini söyledi.

Toplantı NATO'nun yeni stratejik konsepti için de önem arz ediyor

Savaşın başından bu yana Ukrayna'yı desteklemek, Rusya'ya olağanüstü baskı uygulamak ve NATO savunmasını garanti etmek olmak üzere üçlü bir strateji izlediklerini dile getiren Blinken, "Bugün ve yarın, sadece bu çabaları nasıl sürdürebileceğimizi değil, aynı zamanda bunları nasıl geliştirebileceğimizi de konuşacağız" dedi.

Blinken, "İkinci olarak, geleceğimiz için de çok önemli bir dönemdeyiz" diyerek NATO'nun yeni stratejik konseptine işaret etti ve haziranda Madrid'deki zirvede kabul edilecek Konsept açısından iki gün sürecek toplantıların önemine dikkati çekti.

Stoltenberg de toplantıda yalnızca Ukrayna konusunun değil, Asya Pasifik'ten ortaklarla görüşebilecek çok çeşitli konuların tartışılacağını, ilk oturumda ise Stratejik Konsepti görüşeceklerini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsveç dışişleri bakanlarının da çağrıldığını bildirmişti.