Bilim Kurgu filmi Star Trek gerçek oldu, ilk kez holografik olarak bir bilim insanı ve ekibi uzaya ışınlandı.

NASA geçen yıl ekim ayında tıp uzmanı Josef Schmid ve ekibini dünyadan uzaya “holoport” ettiğini açıkladı.

Tam bir ışınlama yaşanmadı ancak Schmid ve ekibi gerçek zamanlı 3D olarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nda göründü ve astronotlarla sohbet etti.

Bu görüşmenin gerçekleşmesi için Microsoft'un Hololens Kinect kamerası ve AEXA tarafından geliştirilmiş özel yazılım ile donatılmış bir bilgisayar kullanıldı.

Schmid, olayı " İnsan varlığımızın gezegenin dışına seyahat edebildiği yepyeni bir insan keşfi yolu fiziksel bedenimiz orada değil, ancak insan varlığımız kesinlikle orada” diye tanımladı.

Microsoft'un holoportasyon teknolojisi birkaç yıldır var olmasına rağmen, daha önce hiç bu kadar iddialı bir şey için kullanılmamıştı.

NASA, bu tür iletişim teknolojisini gelecekteki görevlerde daha kapsamlı bir şekilde kullanmayı planlıyor. NASA, ayrıca bu teknolojiyi özel tıbbi, psikiyatrik ve aile toplantıları ile VIP'lerin uzay istasyonuna konuk olup astronotları ziyaret etmeleri için kullanacaklarını da söylüyor.

