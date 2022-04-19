Haber Giriş: 19 Nisan 2022 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de peş peşe bombalı saldırılar
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.
Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında 3 bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığını söyledi.
Zadran, can kayıplarının olduğunu belirtti.
Görgü tanıkları da saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğunu ifade etti.
Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
Etiketler: Afganistan
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