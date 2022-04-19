Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında 3 bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığını söyledi.

Zadran, can kayıplarının olduğunu belirtti.

Görgü tanıkları da saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğunu ifade etti.

Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.