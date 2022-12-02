Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Ay'a yeniden insanlı uçuş ve Ay'da yaşam için çalışıyor.

NASA'da görevli Astrofizikçi Umut Yıldız, birkaç hafta önce başlayan Ay'a gidiş projesi Artemis'in detaylarını TRT Haber'e anlattı.

İnsanların Ay’da yaşayacağı zamanı özlemle beklediğini aktaran Yıldız, şu anda bu duruma oldukça yakın oldunduğunu da dile getirdi.

"Önce Ay'ın çevresinden dolanılacak"

İlk projenin Ay’a kadar gidip Ay’ın arkasından dönüp Dünya’ya gelmek olduğunu ve bu projenin 25 gün süreceğini aktaran yıldız, “Buradaki amacımız sadece oradaki insanları taşıyacak olan kapsül Dünya’ya geri döndüğünde sağlam bir şekilde insanları indirecek mi. Yani bu soruyu soruyoruz” dedi.

Yapılacak olan ikinci misyonda gerçek astronotların gideceğini ve Ay’a iniş yapmadan, Ay’a kadar yaklaşıp Ay’ın çevresinden dolaşıp geri döneceklerini söyleyen yıldız, “Bu da başarılı olduktan sonra 2025 yılında yeniden Ay’a dönüşü görmüş olacağız” dedi.

İlk proje olan Artemis 1 kapsamında radyasyon ölçümleri yapılacak ve astronotlara giydirilecek kıyafetler test edilecek.

Yıldız, uzaydaki radyasyon miktarını tespit etmek için yapılan tasarımdan şu sözlerle bahsetti:

“Şu andaki artemıs-1 projesinin içindeki Orion kapsülünde 3 tane manken var. 1 tane manken işte üzerinde bütün kıyafetleri var, bir tane mankende üzerinde bir radyasyon kıyafeti var. Bir tanesinde hiçbir kıyafet yok. Her birine de sensörler takıldı ve uzaydaki o yolculuk boyunca gerçek astronot oraya konduğunda alabileceği radyasyon miktarını tespit etmek için böyle bir tasarım yaptılar.”

"Ay misyonları daha uzun sürecek"



NASA tarafından bundan sonra planlanan Ay misyonları, çok daha uzun süreli olacak.



Bu projenin ardından koloni programı olacağına değinen Yıldız, “Bu koloni programıyla beraber de Ay’ın çevresinde dolanan bir istasyon kurulacak ve bu istasyonda da Dünya’dan insanlar oraya gidecek. Orada biraz kalacaklar, ondan sonra Ay’a inecekler” dedi.

"Nihai amaç Dünya'dan çıkmak"



Peki hedef Ay'dan sonra Mars'ta kolonileşmek mi?

Nihai amacın Dünya’dan çıkmak olabileceğini aktaran Yıldız, illa ki bütün insanların farklı gezegenlere taşınması gibi bir durumun olmadığını dile getirdi.

Yıldız, başka gezegenlerde araştırma merkezleri olabileceğini de sözlerine ekledi.