Güneş'ten 140 kat daha uzakta ve gezegenimizden daha genç olan bu cisim, resmi olarak onaylanırsa Güneş Sistemi'nden en uzakta olan cisim ilan edilecek.

Nesne, Washington'da Carnegie Bilim Enstitüsü'nde çalışan Dr. Scott Sheppard tarafından keşfedildi.

Sheppard nesneyi nasıl keşfettiğine dair yaptığı açıklamada, "Dün kar yağdığı için yapacak çok bir işim yoktu, bu yüzden bazı verilerimizi gözden geçirmek istediğim esnada keşfettim. FarFarOut biraz gizemli bir nesne. Çok zayıf ve tespit etme yeteneğimizin sınırında. Nesnenin yörüngesi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece çok uzakta olduğunu biliyoruz." dedi.

Şuan resmi olarak en uzak cisim, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 120 katı uzakta olan bir cüce gezegen.

Kaynak: Guardian