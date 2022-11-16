Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
NASA, Artemis 1 roketini fırlattı
[Fotoğraf: NASA]
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Artemis 1 roketini fırlattı.
Artemis 1, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.
Artemis 1 programı kapsamında, daha sonraki aşamalarda mürettebat taşıması için tasarlanan Orion kapsülü Ay yörüngesine ulaşacak.
2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.
Artemis 1’in, Dünya'dan 450 bin 616 km uzağa giderek insanlar için yapılmış herhangi bir uzay aracının uçtuğu en uzak mesafeye erişmesi bekleniyor.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
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