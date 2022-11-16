Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba 07:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rus Transneft: Ukrayna, Macaristan'a Rus petrolünün sevkiyatını durdurdu
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Rus petrol şirketi Transneft, Rus petrolünü Macaristan'a taşıyan Druzhba petrol boru hattındaki akışın Ukrayna tarafından durdurulduğunu açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, Rus petrolünü Macaristan'a taşıyan Druzhba petrol boru hattından petrol akışının durduğu açıklandı.
Rus petrol şirketi Transneft'in Sözcüsü İgor Demin yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafından voltaj düşüklüğü gerekçesiyle sevkiyatın durdurulduğu bilgisini aldık." dedi.
Rusya'nın Samara Bölgesi'ndeki petrolü 2 bin 600 kilometre boyunca Ukrayna, Belarus, Almanya, Polonya, Litvanya, Macaristan, Letonya, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattından petrol sevkiyatı en son 9 Ağustos’ta durdurulmuştu.
Etiketler: Macaristan Petrol Rusya Ukrayna
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