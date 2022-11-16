Rusya'nın Ukrayna'daki enerji tesislerine gerçekleştirdiği füze saldırıları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanırken, Rus petrolünü Macaristan'a taşıyan Druzhba petrol boru hattından petrol akışının durduğu açıklandı.

Rus petrol şirketi Transneft'in Sözcüsü İgor Demin yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarafından voltaj düşüklüğü gerekçesiyle sevkiyatın durdurulduğu bilgisini aldık." dedi.

Rusya'nın Samara Bölgesi'ndeki petrolü 2 bin 600 kilometre boyunca Ukrayna, Belarus, Almanya, Polonya, Litvanya, Macaristan, Letonya, Slovakya ve Çekya'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattından petrol sevkiyatı en son 9 Ağustos’ta durdurulmuştu.