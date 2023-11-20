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Dünya
İHA 20.11.2023 07:51

Napolyon'un şapkası 1,9 milyon euroya alıcı buldu

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın şapkası, açık arttırmada 1,9 milyon euroya alıcı buldu.

Napolyon'un şapkası 1,9 milyon euroya alıcı buldu

Eski Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın tarihi şapkasının yeni sahibi belli oldu.

Bonapart'ın 19. yüzyılda Fransız İmparatorluğu'nu yönettiği döneme ait bicorn şapka, Fransa'nın başkenti Paris'teki Osenat Müzayede Evi’nde düzenlenen açık artırmada, 1,9 milyon euroya alıcı buldu.

Şapkayı satın alan kişinin kimliği ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Müzayedeci Jean Pierre Osenat yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu şapkayı her yerde tanıdı. Savaş meydanlarında gördüklerinde Napolyon'un orada olduğunu biliyorlardı. Özel hayatında da şapkayı ya kafasında ya da elinde taşır, bazen de yere fırlatırdı. Bu bir imgeydi, imparatorun sembolüydü" dedi.

Napolyon’un hayatı boyunca yaklaşık 120 bicorn şapkaya sahip olduğu ve çoğu özel koleksiyonlarda olmak üzere günümüze sadece 20 tanesinin kaldığı tahmin ediliyor.

800 bin euro fiyat biçilmişti

Napolyon'un şapkasına açık artırma öncesi 600 bin ila 800 bin euro arasında fiyat biçilmişti.

Napolyon'un şapkası geçen yıl hayatını kaybeden bir sanayici tarafından bir araya getirilen Napolyon'un eşyaları ile birlikte satışa çıkarıldı. Diğer eşyalar arasında Napolyon'un 1815’deki Waterloo yenilgisinden sonra arabasından yağmalanan gümüş bir tabak ve içinde tıraş bıçağı, gümüş bir diş fırçası, makas ve diğer eşyalarının bulunduğu ahşap bir makyaj çantası da yer aldı.

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