Filistin'in BM Daimi Temsilcisi: İsrail'in Gazze'deki vahşet ve terörü insanlığa hakarettir

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Mansur, BM Genel Sekreteri, bu ayki BM Güvenlik Konseyi Başkanı (Çin) ve BM Genel Kurul Başkanı'na gönderdiği mektuplarda Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin bilgi verdi.

Mansur, mektubunda, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği vahşet ve terör, insanlığa karşı bir hakarettir ve hiçbir bahaneyle haklı gösterilemez." ifadesini kullandı.

Mansur, tahmini verilere göre, Gazze'de 3 bin 250'si kadın, 5 bini çocuk olmak üzere 12 bin 200 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 bin kişinin yaralandığını belirtti.

4 bin kişinin de enkaz altında olduğunu ifade eden Mansur, Batı Şeria'da da 200'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 3 bin kişinin yaralandığını bildirdi.

Mansur, sivillere Gazze'nin kuzeyini boşaltıp güneye gitmeleri yönünde emirler veren İsrail'in güneyi de bombalamaya devam ettiğini, Tel Aviv'in ateşkese ilişkin dünyadan gelen çağrıları görmezden geldiğini ifade etti.

Mektubunda, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına bağlı onlarca kurum ve binayı direkt hedef aldığını, yüzlerce kişinin bu saldırılar sonucu öldüğünü belirten Mansur, "BM'nin bayrağı himayesindeki bu sığınma mekanlarının defalarca buna maruz kalmasına nasıl izin verildiğini" sordu.

BM'nin 21 bağımsız raportör uzman ve kuruma bağlı çalışma gruplarının ateşkesin acil uygulanması yönündeki çağrılarına işaret eden Mansur, söz konusu uzman ve raportörlerin "İsrail'in Filistin halkını yok etmek niyetinin açık olduğu" yönündeki uyarılarına dikkati çekti.

Mansur, Filistinli sivillerin korunması ve zorla göçün durdurulması çağrısı yaparak, BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nin insanlık karşıtı suçların ve savaş suçlarının durması için elle tutulur icraatlarda bulunması gerektiğini, kararların tek başına Filistin'deki kriz için çözüm olamayacağını kaydetti.