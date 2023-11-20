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Dünya
AA 20.11.2023 07:20

İsrail'in hedefi bu kez Endonezya Hastanesi oldu

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne gerçek mermilerle ateş açtığı ve hastanenin çevresini top atışlarıyla vurduğu duyuruldu.

İsrail'in hedefi bu kez Endonezya Hastanesi oldu
[Fotoğraf: Arşiv]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ni gerçek mermilerle, hastane çevresini top atışlarıyla hedef alması sonucu aralarında doktorların da bulunduğu yaralıların olduğu belirtildi.

Öte yandan, Şihab haber ajansı, Telegram sayfasından, gazeteci Enes Şerif'in Endonezya Hastanesi içinden "İşgal güçleri hastaneyi direkt hedef almakta. Hasta ve yaralıların üzerine ateş açmaktadır. Bu belki son görüşme olacak. Lütfen, burada durumlar oldukça zor. Bu mesajı iletiniz" anonsunu paylaştı.

Hastaneden bir diğer görüntüde ise bir doktorun yerde yatan yaralıyı tedavi etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Gazeteci Şerif'in çektiği, hastanenin doğrudan hedef alındığını gösteren fotoğraflarda ise bombardımanla parçalanmış odalar ve yatakta tedavi olmayı beklerken ölen çocukların cesetleri, yaşanan dramı açıkça ortaya koyuyor.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail
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