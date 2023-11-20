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Dünya
AA 20.11.2023 07:07

İsrail'in Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu 12 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'deki Endonezya Hastanesine saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun roketlerle vurduğu Endonezya Hastanesinde en az 12 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastanenin ikinci katının bombardıman sebebiyle büyük hasar gördüğü, saldırıda 2 doktorun da yaralandığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre saldırı, hastanede elektriklerin kesilmesine neden oldu. 140 yatak kapasiteli sağlık kurumunda 650 hastanın tedavi gördüğü, yaklaşık 150 yaralı olduğu kaydedildi.

Hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinden çevredeki yüksek binaların çatılarına yerleştirilen keskin nişancıların, hastane kapısı önünde her türlü harekete kurşunla karşılık verdiği aktarılıyor.

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