Dalış eğitmeni Youke Tanaka ve eşi Miki Tanaka, bir günlük gezi için Hyōgo prefektörlüğüne bağlı Toyooka'ya gitti.

Çift gezerken bir satıcı, görülmesi zor olan bir dev kalamarın Toyooka kıyılarında dolaştığını söyledi. Tanakalar daha sonra suya atlayıp 30 dakika boyunca kalamarı aradı ve buldu. Çift o anları kameraya kaydetti.

Yosuke Tanaka "Devasa bir kalamardı. Çoğu balığın ve deniz canlısının normalde sergilediği çevik hareketleri kalamarda görmedik. Dokunaçları ve yüzgeçleri çok yavaş hareket ediyordu. Zayıftı ve derisi soyuluyordu" dedi.

Zoolog Tsunemi Kubodera videodaki kalamarın orta büyüklükte ve 1-2 yaşında olduğunu söyledi.

Nadiren yüzeye çıkıyor

Bu hayvanlar gözlemlenmesi en zor yaratıklardan biri. Okyanusun 300 ila bin metre derinliklerinde yaşayan dev kalamarlar, nadiren yüzeye çıkıyor.

Bilim insanlarının bu canlılar hakkında sahip oldukları bilgiler, yüzyıllar boyunca sadece karaya vuran veya ispermeçet balinalarının karnında bulunan kalıntılardan elde edildi.

5 yıl kadar yaşayabilen bu kafadanbacaklılar, 13 metre uzunluğa erişebiliyor.