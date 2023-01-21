Fransa İçişleri Bakanlığının Twitter’dan yaptığı açıklamada, ülkedeki kan rezervlerinin çok düşük seviyede olduğu bildirildi.

Açıklamada, hastaları tedavi etmek ve hayat kurtarmak için günlük 10 bin ünite kan bağışının gerektiği belirtilerek, vatandaşların evlerine en yakın bağış noktasını bulmaları için link paylaşıldı.

Açıklamada kırmızı fonun üzerinde "Kırmızı Alarm. Kan Bağışı" yazılı görsele de yer verildi.