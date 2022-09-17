Ülkenin Myanmar sınırındaki Bandarban semtinde görevli Komiser Yardımcısı Yasmin Parjin Tibriji, sınır hattında güvenlik tedbirlerini desteklediklerini ve dün akşam Myanmar'dan atılan havan mermisinin Bangladeş topraklarına düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü ve birkaç kişinin yaralandığını doğruladıklarını belirtti.

Tibriji, hükümet yetkililerini bilgilendirdiklerini ve gelen emir ve talimatlar doğrultusunda gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Yerel basında yer alan haberlerde hayatını kaybeden Arakanlının 18 yaşındaki Iqbal Hossain Bari Mohammad Iqbal olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamada, 6 Arakanlının da yaralandığı aktarıldı.

Arakanlı topluluk lideri Dil Mohammad, Myanmar ordusunun Arakanlıların kaldığı kampları kasten hedef aldığını, havan mermisi fırlatarak Bangladeş'teki Arakanlı mültecileri korkutmaya ve geri dönüş sürecini sekteye uğratmaya çalıştığını vurguladı.

Mohammad, dün akşamdan bu yana sınırda yoğun silah seslerinin duyulduğunu, dün akşam saatlerinden itibaren Arakanlı mültecilerin kaldığı kampta 4, sınırdaki Ghumdum'da 2 havan mermisinin patladığını bildirdi.

Myanmar ordusu ve muhalif silahlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydan fazla süredir Bandarban'ın Ghumdum bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanlarda devam ediyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.