Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 552’si çocuk, 315’i kadın 1545 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 850 kişi yaralandı.

Afetlerde bir milyon 921 bin 622 ev hasar gördü, bunların 765 bin 162’si tamamen yıkıldı.

Toplamda 12 bin 735 kilometre yol zarar gördü, 375 köprü yıkıldı, 935 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu.

Muson yağmurlarının yol açtığı sellerden 33,4 milyon kişi etkilendi.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.