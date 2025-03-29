Myanmar'daki depremlerde 694 kişi öldü, 1670 kişi yaralandı

Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişinin öldüğü, 1670'ten fazla kişinin yaralandığı, 68 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.

Deprem Tayland'ı da vurdu

Tayland Savunma Bakanlığı, depremde çöken binada 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 90 kişiye ulaşılamadığını açıkladı.

Myanmar'ı vuran depremin ardından Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi "acil durum bölgesi" ilan etti.

Askeri hükümet uluslararası yardım çağrısı yaptı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,7 büyüklüğündeki depremler sonrası askeri hükümet, uluslararası topluma acil yardım için çağrıda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, askeri hükümet son açıklamasında, depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.