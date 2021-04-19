Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolar sürüyor.

Ülkede son 24 saatte 7 kişi daha gösterilerde hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin silahlı saldırısı sonucu ölenlerin sayısı 737'ye yükseldi.

Ülkede, 3 bin 229 kişi ise darbeden bu yana gözaltında tutulyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Darbe karşıtı komite, ASEAN zirvesinde temsil edilmek istiyor

Askeri darbe karşıtı muhalif milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), askeri yönetime karşı kurdukları "sivil hükümetin", Myanmar krizini görüşmek üzere 24 Nisan'da Endonezya'da yapılacak Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler zirvesinde temsil edilmesi talebinde bulundu.

Myanmar'da neler oldu?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.