Arakan eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Maung Maung Soe, Arakan Ordusu adlı örgütün 100 kadar üyesinin, dün gece Sittwe yakınındaki Yoetayote köyünde karakola saldırdığını açıkladı.

Maung Maung Soe, saldırıda karakoldaki 9 polis memurunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Arakan Ordusu örgütü, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenliyor. Örgüt daha önce Kaçin ve Şan eyaletlerinde de Myanmar askerleriyle çatışmalara girmişti.

Myanmar ordusu, ocak ayında 13 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı saldırıdan sonra Arakan Ordusu'nu terörist örgüt ilan etmişti.

Kaynak: AA