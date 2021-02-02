Haber Financial Times gazetesi tarafından yapıldı.

Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) ismi açıklanmayan bir milletvekili, Suu Çii'nin gözaltına alınmasının ardından başkent Nepido'daki evinde tutulduğunu öne sürdü.

NLD'li milletvekili, ordunun gözaltına aldığı Suu Çii'nin yanı sıra Devlet Başkanı Win Myint'i de ev hapsine gönderdiğini belirtti.

Suu Çii'nin durumu hakkında kendilerine endişelenilmemesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu aktaran milletvekili, "Ancak endişeliyiz. Bir fotoğraf görürsek rahatlama olur" dedi.