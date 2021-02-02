Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Myanmar'da devrik lider Suu Çii ev hapsine alındı
[Fotoğraf: Reuters]
Myanmar'da askeri darbe sonrasında gözaltına alınan Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ev hapsine alındı.
Haber Financial Times gazetesi tarafından yapıldı.
Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) ismi açıklanmayan bir milletvekili, Suu Çii'nin gözaltına alınmasının ardından başkent Nepido'daki evinde tutulduğunu öne sürdü.
NLD'li milletvekili, ordunun gözaltına aldığı Suu Çii'nin yanı sıra Devlet Başkanı Win Myint'i de ev hapsine gönderdiğini belirtti.
Suu Çii'nin durumu hakkında kendilerine endişelenilmemesi yönünde telkinlerde bulunulduğunu aktaran milletvekili, "Ancak endişeliyiz. Bir fotoğraf görürsek rahatlama olur" dedi.
Etiketler: Darbe
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