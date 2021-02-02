Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı.
Çocuğa şiddet suçundan aranan şüphelinin Sunrise bölgesindeki evine FBI görevlileri arama emriyle geldi.
Saldırganın ateş açması sonucu, FBI ajanlarından 2'si olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Etiketler: ABD
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