Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 499 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 570 bin 608'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 660 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son bir günde testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.
Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 570 bin 608'e ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 437 bin 765'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 214'e geriledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 499 artışla 89 bin 344'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 976 artarak 2 milyon 43 bin 499'a yükseldi.
Bu arada, COVID-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 83 bin 364 oldu. Bunların 732 bin 763'üne ikinci dozu aşı yapıldı.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
Son Haberler
- 20:49
- 20:41
- 20:15
- 20:00
- 20:41
Sıradaki Haber
İngiltere'de bir günde koronavirüsten 1449 kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz