Başkent Nepido, Yangon ve Mandalay başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde sokaklara dökülen on binlerce protestocu, darbe karşıtı sloganlar atarak gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile beraberindeki üst düzey hükümet yetkililerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Yangon'daki Birleşmiş Milletler (BM) binasının önünde toplanan kalabalık, BM'nin protestolara ilişkin açıklamasında Myanmar'da yaşananları "darbe" olarak nitelendirmemesine tepki gösterdi.

Kentteki Çin Büyükelçiliği binasının önünde toplanan bir diğer grup da ülkedeki internet erişimini durdurmak için Çin'in Myanmar'a elektronik ekipman yolladığı iddialarını protesto etti.

Protestocular, Çin hükümetine darbecilere destek vermeme çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: Reuters]

Myanmar'ın en kalabalık kenti Yangon'da bugün yapılan protestolarda, ülkedeki etnik azınlıklardan vatandaşların da yer alması dikkati çekti.

Mandalay kentinde üniversite öğrencileri ve hocaları, 6 Şubat'tan bu yana her gün yaptıkları darbe karşıtı yürüyüşe devam etti.

Myanmar'ın Tayland sınırındaki Kayah eyaletindeki bir köyde ise yaklaşık 40 polis memuru, sosyal medyada paylaştıkları videoda, protestoculara destek vereceklerini ve göstericilere müdahale etmek üzere amirlerinin talimatını dinlemeyeceklerini söyledi.

Ülkede 1 yıllık OHAL ilan edildi

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınadı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında geldi. ABD Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine aldı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulundu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı aldı.