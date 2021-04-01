Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının üzerinden iki ay geçti. Ancak protestolar durmadı.

Sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi, 2008 tarihli anayasayı tanımadıklarını açıkladı.

Yeni anayasa teklifine destek mesajları yağdı

Komite, sosyal medyadan kendi hazırladıkları geçici anayasa anlaşmasını yayımladı.

Sosyal medyadan yeni anayasa teklifine destek mesajları yağdı.

Myanmar'da tansiyon düşmüyor

Bu gelişmenin ardından darbe karşıtları, Yangon ve Mandalay'da gösteri düzenledi. Gösterilerde "federal ordu istiyoruz" ve "cuntaya hayır" pankartları açıldı, ordu karşıtı sloganlar atıldı.

Gösterilerde 536 kişi hayatını kaybetti

İki ay boyunca düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı 536'ya yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu, 24 saatte 15 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Darbe karşıtını yerde sürüklediler

Güvenlik güçlerinin bir göstericiyi yerlerde sürüklerken gösteren bir video yayınlandı.

Yangon şehrinde yaşanan olay çevredeki bir kişi tarafından çekildi.

Göstericinin yerde sürüklenmesine, darbe karşıtlarından ve insan hakları kuruluşlarından yoğun tepki geldi.