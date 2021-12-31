Dünyanın en eski müzayede evlerinden biri olan Bonhams, 228 yaşında.

Arabalara, kitaplara, tablolara ve heykellere yönelik artan talep ile müzayede evi yılı rekor kazançla tamamladı.

Müzayedelere kayıt yaptıran kişi sayısı 2020 yılına göre 2,5 kat daha fazla oldu.

Ağustos'ta Billy the Kid'i öldüren silah 4,6 milyon sterline (83 milyon Türk Lirası) ve kavun şeklindeki bir Çin çaydanlığı 2,1 milyon sterline ( 38 milyon Türk Lirası) satıldı.

Bonhams ilk NFT'sini de satışa sunduğu 2021'de soyut bir dijital resmi 341 bin sterline (6 milyon Türk Lirası) sattı.

Bonhams'tan Lucinda Bredin, "Ne yıldı. Tüm dünyaya yayıldık. NFT'leri de unutmayalım. Cristiano Ronaldo'nun takas kartını ve Natalia Osipova'nın Giselle'den efsanevi dansının NFT'sini sattık" dedi.

Bredin "Bu yıl yeni bir sanat formunun başlangıcı olarak tarihe geçecek" diye konuştu.

