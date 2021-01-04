Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mutasyona uğrayan virüs Gürcistan'da da görüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İngiltere'de tespit edilen yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne Gürcistan’da da rastlandığı açıklandı.
Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'un mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi.
Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 şüpheli hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış koronavirüs vakasının görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs Mutasyon
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