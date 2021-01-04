Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'un mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi.

Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 şüpheli hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış koronavirüs vakasının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

