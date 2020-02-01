Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına havan topu saldırısı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ın Musul kentinde, ABD askerlerinin kaldığı Kayyara Üssü yakınlarına havan topu saldırısı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybeden olmadı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı'nın yazılı açıklamasına göre, Kayyara Üssü yakınlarına 5 adet havan topuyla saldırı düzenlendi.
Can kaybı yaşanmayan saldırının failine ilişkin bilgi verilmedi.
Söz konusu üste ABD askerlerinin kaldığı biliniyor.
Etiketler: Irak Musul abd askerleri havan topu saldırısıSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 00:28
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