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Dünya
AA 20.04.2023 12:46

Musk, Twitter verilerini izinsiz kullandığı iddiasıyla Microsoft’u dava edecek

Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformunun verilerini izinsiz kullanmakla suçladığı Microsoft’u dava edeceğini belirtti.

Musk, Twitter verilerini izinsiz kullandığı iddiasıyla Microsoft’u dava edecek
[Fotograf: Reuters]

BBC’nin haberine göre, Musk, Microsoft’un Twitter’ı kurumsal reklamcılık platformundan kaldıracağına dair, Twitter'da yaptığı paylaşıma, “Onlar, Twitter verilerini kullanarak yasa dışı eğitim aldılar. Dava zamanı.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Ancak Musk, iddiasını destekleyecek bir kanıt veya herhangi bir detayı paylaşmadı.

Ayrı bir paylaşımında ise Musk, Twitter verilerini tartışmakla ilgili fikirlere açık olduğunu fakat Twitter’ın veri tabanını yağmalamanın, reklamları kaldırarak şeytanlaştırmanın ve ardından verilerini başkalarına satmanın, kazanmaya yönelik bir çözüm olmadığını belirtmişti.

Microsoft ise konuyla ilgili yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.

Microsoft daha önce kendi reklam platformunun 25 Nisan’dan itibaren Twitter’ı desteklemeyeceğini bildirmişti.

Bunun sonucu olarak da reklam alıcıları, Microsoft’un sosyal medya yönetim aracı vasıtasıyla Twitter hesaplarına erişemeyecekti.

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