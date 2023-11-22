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Dünya
DHA 22.11.2023 14:56

Musk, Gazze'deki savaşla ilgili elde edilen tüm geliri Kızılhaç/ Kızılay’a bağışlayacak

Elon Musk, dün yaptığı açıklamada X platformunda Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri, İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızılhaç/ Kızılay’a bağışlayacağını duyurdu.

Musk, Gazze'deki savaşla ilgili elde edilen tüm geliri Kızılhaç/ Kızılay’a bağışlayacak
[Fotograf: AA]

Sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Musk, “X Corp, Gazze'deki savaşla ilgili reklam ve aboneliklerden elde edilen tüm geliri İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Kızıl Haç/Kızılay’a bağışlayacak” ifadelerini kullandı.

Yaptığı açıklama sonrasında bir kullanıcı tarafından, “Bağış yapacak olmanız harika. Paranın Hamas'ın eline geçmeyeceğini nereden biliyorsun?” sorusuna Musk şu şekilde yanıt verdi;

“Fonların nasıl harcandığını Kızıl Haç/Kızılay üzerinden takip edeceğiz. Daha iyi fikirlere açığız. Irk, inanç, din ya da başka bir şey gözetmeksizin masumları önemsemeliyiz.”

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