İsrail: Hamas esirleri perşembe günü serbest bırakmaya başlayacak

İsrail Dışişleri Bakanı, "Hamas'ın rehineleri serbest bırakması süreci perşembe günü başlayacak." açıklamasını yaptı.

İsrail ve Hamas anlaşmayı onayladı

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, Hamas ile esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Toplanan İsrail kabinesinin çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu belirtilen açıklamada, "50 esirin serbest bırakılması için çatışmalara insani ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği kaydedilerek, İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

Hamas da esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin salıverileceği bilgisini paylaştı.

Uzlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük sürede yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.

İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.