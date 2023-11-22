Çok Bulutlu 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 22.11.2023 13:20

İsrail: Hamas esirleri perşembe günü serbest bırakmaya başlayacak

İsrail Dışişleri Bakanı, Hamas'ın esirleri serbest bırakması sürecinin perşembe günü başlayacağını duyurdu.

İsrail: Hamas esirleri perşembe günü serbest bırakmaya başlayacak

İsrail Dışişleri Bakanı, "Hamas'ın rehineleri serbest bırakması süreci perşembe günü başlayacak." açıklamasını yaptı.

İsrail ve Hamas anlaşmayı onayladı

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, Hamas ile esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Toplanan İsrail kabinesinin çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu belirtilen açıklamada, "50 esirin serbest bırakılması için çatışmalara insani ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği kaydedilerek, İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

Hamas da esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin salıverileceği bilgisini paylaştı.

Uzlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük sürede yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.

İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Hamas İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
Politico: ABD'de Gazze'deki vahşeti gizleme tartışması yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:42
Mersin'de spor kulübü başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
13:35
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Palandöken'de ölçüldü
13:46
Rize ile Artvin'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor
13:15
İstanbul'da 10 ilçede eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
13:11
Marmara için sağanak uyarısı
13:11
Politico: ABD'de Gazze'deki vahşeti gizleme tartışması yapılıyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı durdu, soğuk hava etkisini koruyor
FOTO FOKUS
Filistinli çocuk: Annemi bulun, doyamadım ona
Filistinli çocuk: Annemi bulun, doyamadım ona
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ