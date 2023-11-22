İran: Gazze'deki savaş suçlularının uluslararası mahkemede yargılanması için çaba göstereceğiz

Fars Haber Ajansı'na göre, Abdullahiyan, Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında dün düzenlenen programda yabancı ülke büyükelçileri ve misyon şeflerine konuştu.

İsrail'in sivil katliamlarına işaret eden Abdullahiyan, "(Gazze'deki) Savaşın bitiminden sonra, bu suçları işleyen lider ve faillerin uluslararası mahkemede yargılanmaları için çabalarımız devam edecek." dedi.

Abdullahiyan,"Çabaların meyve vermesi sonucu ateşkesin gerçekleşmesiyle, Gazze ve Batı Şeria'da savunmasız insanların, kadın ve çocukların vahşice öldürülmesinin duracağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Tahran yönetimine defalarca "bölgedeki direniş güçlerini zapt etmesi için" mesaj gönderdiğini dile getiren Abdullahiyan, İran'ın bölgede hiçbir "vekil örgütünün" bulunmadığını savundu.

Abdullahiyan ayrıca 46 gündür devam eden savaşta Washington yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatına aralıksız devam ettiğini kaydetti.