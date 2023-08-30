Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Halep ilinin Münbiç ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin güneyindeki Arap Hasan, Muhsenli ve Halvanci bölgelerindeki cephe hattına sızma girişiminde bulundu.
Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 3 uriye Milli Ordusu (SMO) askeri yaralandı.
Teröristlerin sızma girişimi engellenirken SMO, Münbiç'teki örgüt mevzilerini silah atışlarıyla hedef aldı.