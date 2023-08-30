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Dünya
AA 30.08.2023 14:00

Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Halep ilinin Münbiç ilçesindeki PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Cerablus ilçesine bağlı Gandura beldesinin güneyindeki Arap Hasan, Muhsenli ve Halvanci bölgelerindeki cephe hattına sızma girişiminde bulundu.

Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 uriye Milli Ordusu (SMO) askeri yaralandı.

Teröristlerin sızma girişimi engellenirken SMO, Münbiç'teki örgüt mevzilerini silah atışlarıyla hedef aldı.

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Suriye PKK/YPG
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