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Dünya
AA 30.08.2023 13:26

İspanya'da barajlardaki su seviyesi ilk kez yüzde 30'un altında

Kuraklık sorununun en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da barajlar ve göletlerdeki su seviyesi bu yıl ilk defa yüzde 30'un altına indi.

İspanya'da barajlardaki su seviyesi ilk kez yüzde 30'un altında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İspanya Ekolojik Geçiş Bakanlığının yayımladığı haftalık bültene göre, gerek tarım ve sanayi gerek evlerde kullanılan suyu sağlamaya yönelik barajlar ve göletlerdeki su rezervinin ülke genelinde ortalama yüzde 29,3'e geriledi.

Mevcut durumda ülkenin yüzde 40'ının su kıtlığı nedeniyle acil durumda olduğu belirtildi.

Su sorunu özellikle su rezervinin yüzde 19,4'te olduğu Endülüs ve yüzde 24,1'de olan Katalonya bölgelerinde öne çıkıyor.

Son 60 yılın da en kurak 3'üncü yılı

Sıcak hava dalgalarının erken başladığı ve sık görüldüğü İspanya'da istatistiklere göre 1961'den bu yana en sıcak yaz geçirilirken, son 60 yılın da en kurak üçüncü yılı yaşanıyor.

Diğer yandan elektrik enerjisi üretimi amaçlı barajlardaki su rezervlerinin de yüzde 56'ya gerilediği, bunun son 10 yılın ortalamasının (yüzde 64,6) altında olduğu ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, hafta sonundan itibaren özellikle ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde yağış tahmininde bulunsa da uzmanlar, bunun sonbaharda devamlılığının olmaması halinde kuraklık sorununa çare olmayacağını savunuyor.

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