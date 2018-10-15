Münbiç'te teröristler halka baskı ve zulmü artırdı

Münbiç yol haritasında son aşamaya gelindi. Mehmetçik ve Amerikan askerlerinin birlikte eğitiminden sonra, ortak devriye faaliyetleri başlayacak. Bu süreçte, 5 bine yakın terörist Münbiç'i terk etmek zorunda.

Zaman daraldıkça teröristlerin Münbiç'teki sivillere baskısı arttı. Zulümden kaçan Münbiçliler, Fırat Kalkanı Bölgesi'ne sığınıyor.

Artan baskılara dayanamayan Münbiçliler, bölgeyi minibüslerle ve yaya olarak terk ediyor.

Teröristlerin, sivillerin arasına sızma ihtimaline karşılık, Özgür Suriye Ordusu askerleri Münbiç tarafından giden araçları ayrıntılı şekilde arıyor.

Münbiçli siviller; Cerablus, el-Bab ve Çobanbey'de bulunan yakınlarının yanına sığınıyor.

Kaynak: TRT Haber