Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere Yunan askerleri ateş açmış, Suriyeli Ahmet Ebu Emad yaşamını yitirmişti.

Ebu Emad'in cansız bedeni, Enez’de hastane morguna kaldırılmıştı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Emad'ın Yunan tarafından açılan ateşle öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlattı.