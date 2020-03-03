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Mültecinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriyeli mülteci Ahmet Ebu Emad'ın Yunan tarafından açılan ateşle öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlattı.
Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan sınırını geçmek isteyen göçmenlere Yunan askerleri ateş açmış, Suriyeli Ahmet Ebu Emad yaşamını yitirmişti.
Ebu Emad'in cansız bedeni, Enez’de hastane morguna kaldırılmıştı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Emad'ın Yunan tarafından açılan ateşle öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 16:41
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