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İran Acil Durum Merkezi Başkanı da koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Acil Durum Merkezi Başkanı Kolivend'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
Ülkede hızla yayılan Covid-19 salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ölü sayısı 77'ye yükseldi
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Etiketler: iran coronavirüs koronavirüs covid-19 kovid-19 salgın virüs salgınıSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 15:25
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