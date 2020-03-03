İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Acil Durum Merkezi Başkanı Kolivend'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

Ülkede hızla yayılan Covid-19 salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ölü sayısı 77'ye yükseldi

İran'da Kovid-19 salgınında can kaybının 77'ye vaka sayısının ise 2 bin 336'ya yükseldiği bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 23 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.