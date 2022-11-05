Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 11:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muhabir yayın sırasında kuşun kapkaçına uğradı
Şili'de bir TV muhabiri canlı yayında kapkaç mağduru oldu. Muhabir tam da artan ev soygunlarından bahsederken kablosuz kulaklığını kaptırdı. Kulaklığı alıp kaçan ise gözünü karartmış bir hırsız değil, sevimli bir kuştu.
Şili'de bir muhabir canlı yayında ülkede sayısı artan ev soygunlarından bahsediyordu.
Tam da o sırada muhabirin omzuna bir kuş kondu.
Durumu fark eden muhabir, kameramana kuşu işaret ederek görüntüde olduğundan emin olmak istedi.
Çok sevimli görünen kuş önce etrafı bir kolaçan etti. Daha sonra kulaklığı gagası ile kaptı.
Muhabir ne olduğunu anlamadan, kuş kanatlarını açıp uzaklaştı.
Yayında hırsızlık olaylarını anlatan muhabir, kuşa kulaklığını kaptırması ile habere konu oldu.
Etiketler: Şili
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