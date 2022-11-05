Şili'de bir muhabir canlı yayında ülkede sayısı artan ev soygunlarından bahsediyordu.

Tam da o sırada muhabirin omzuna bir kuş kondu.

Durumu fark eden muhabir, kameramana kuşu işaret ederek görüntüde olduğundan emin olmak istedi.

Çok sevimli görünen kuş önce etrafı bir kolaçan etti. Daha sonra kulaklığı gagası ile kaptı.

Muhabir ne olduğunu anlamadan, kuş kanatlarını açıp uzaklaştı.

Yayında hırsızlık olaylarını anlatan muhabir, kuşa kulaklığını kaptırması ile habere konu oldu.