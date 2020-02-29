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MSB: PKK/YPG'nin sivilleri hedef alan saldırı planı engellendi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin imha edildiğini bildirdi.
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) twitter hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alan kanlı saldırı planının, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin SAS Timinin koordinesinde kontrollü şekilde imha belirtildi.
Etiketler: barış pınarı harekat bölgesi SAS timiSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:47
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