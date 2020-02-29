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Azerbaycan-İran sınırı koronavirüs nedeniyle kapatıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Azerbaycan, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını engellemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapattı.
Covid-19'la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, kararın İran makamlarına iletildiği belirtildi.
Azerbaycan'da bulunan İran vatandaşları ile İran'da bulunan Azerbaycan vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için koridor açılacağı ifade edildi.
2 kişide virüse rastlandı
Öte yandan İran'dan Azerbaycan'a geçen 2 kişide virüse rastlandığı belirtildi. Söz konusu Azerbaycan vatandaşlarının hastanede karantinaya alındığı, durumlarının stabil olduğu bildirildi.
Azerbaycan'da Covid-19 ilk kez dün tespit edilmiş, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşı virüs nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Etiketler: iran-azerbaycan sınırı iran koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:36
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