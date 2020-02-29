Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da camilere yönelik tehditler sürüyor
Bremen kentindeki Fatih Camii'ne içinde beyaz toz bulunan mektup gönderildi.
Olay yerel saatle 09.00'da meydana geldi. Cami derneği yöneticilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri camide hafta sonu eğitimi için bulunan çocuk ve çalışanların dışarı çıkmasına izin vermedi.
Yapılan incelemelerin ardından zarfın içindeki şüpheli tozda herhangi bir tehlikeye rastlanmadı.
Bremen'deki Fatih Camii 2018 yılında İslam karşıtı saldırıya uğramıştı.
Etiketler: bremen fatih camii almanyaSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:27
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