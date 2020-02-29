Olay yerel saatle 09.00'da meydana geldi. Cami derneği yöneticilerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri camide hafta sonu eğitimi için bulunan çocuk ve çalışanların dışarı çıkmasına izin vermedi.

Yapılan incelemelerin ardından zarfın içindeki şüpheli tozda herhangi bir tehlikeye rastlanmadı.

Bremen'deki Fatih Camii 2018 yılında İslam karşıtı saldırıya uğramıştı.