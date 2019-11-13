Dünya
MSB: Barış Pınarı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır13 Kasım 2019 Çarşamba 19:46 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 19:57
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından taciz ve saldırıların devam ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır."
Kaynak: TRT Haber
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