Mozambik'te barış gücü askerlerinin ceset yaktığı görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), terörle mücadele için Mozambik'te bulunan barış gücü askerlerinin bazı cesetleri ateşe verdiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası soruşturma başlattı.
SADC'nin güvenlik organının başındaki isim olan Namibya Devlet Başkanı Hage Geingob, cesetlerin ateşe verildiği görüntüleri büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını açıkladı.
Güney Afrika Topluluğu Mozambik Misyonu (SAMIM) liderlerinin yaşananlara ilişkin soruşturma başlattığını belirten Geingob, görüntülerdeki eylemlerin kesinlikle kabul edilemeyeceğini ve sorumluların cezalandırılacağını dile getirdi.
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), Kasım 2022'de Cabo Delgado bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, askerlerin cesetleri eski eşyaların arasına atarak yaktığının görüldüğünü kaydederek bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.
SAMIM'e asker gönderen Güney Afrika ordusu da soruşturma başlattı.
Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.
SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.