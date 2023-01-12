Çin koronavirüs varyantları tespiti için numune alacak.

Sadece kendi vatandaşları değil, yurt dışından gelen yolcuları da teste tabi tutacak. Toplanan numuneler ise DNA analizi için kliniklerde toplanacak.

Bu durum "Çin analizleri farklı bir biyolojik amaç için mi kullanacak" sorusunu beraberinde getirdi.

Koronavirüs testlerinde yanak ve burun mukozasından sürüntü alınıyor. Alınan sürüntü örneklerinde insan DNA'sı da bulunuyor.

Uzmanlara göre bu DNA verileri farklı biyolojik amaçlar için kullanılabilir. Ancak bu durum ulusal düzeyde tehdit taşımıyor.

"Kötüye kullanılması çok uzak bir ihtimal"

Genetik Uzmanı Doç. Dr. Ferda Pınarlı kuşkuları gidermek için açıklamada bulundu.

Ferda Pınarlı, “Bilimsel anlamda baktığımızda insandan alınan her numunede insana ait DNA örneği vardır ama illa bunun kötüye kullanılacağı ya da bundan bir silah geliştirileceği bilgisi geçerli değildir, olabilmesi çok uzak ihtimal" dedi.

Uzmanlar, dünyanın her yerinde koronavirüs testlerinin yapıldığına dikkat çekiyor. Çin'in bu numuneleri DNA analizine tabi tutmasını olağan karşılıyor.

Pınarlı, “Zaten tüm dünyada, örneğin Almanya'da ya da ABD'de bu testleri veriyorsunuz. Onlar da oralarda biriktiriyorlar. Çin sadece tüm toplanan örneklerden varyant analizi yapacağını ilan etmiş durumda" dedi.

Çin varyant analizi için yurt dışından gelen yolcuların yanı sıra, uçakların atık sularını da testlere tabi tutacak.

