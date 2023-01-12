Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Terör örgütünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün Dışişleri Bakanlığının önündeki patlamanın DEAŞ üyeleri tarafından düzenlendiği aktarıldı.
Kabil'de dün Dışişleri Bakanlığının önünde şiddetli patlama olmuş, 20 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Afganistan Kabil
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