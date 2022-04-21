Devlet Başkanı Filipe Nyusi, COVID-19 kısıtlamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı tedbirlerin esnetildiğini duyurdu.

Mozambik'te açık alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Nyusi, 11 yaş altı çocukların da maske kullanmasına gerek kalmadığını söyledi.

COVID-19 salgınına karşı bazı tedbirlerin devam ettiğine işaret eden Mozambik Devlet Başkanı Nyusi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi çağrısı yaptı.

Mozambik'te bugüne kadar 225 bin 345 kişide COVID-19 tespit edildi, 2 bin 201 kişi hayatını kaybetti.