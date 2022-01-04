Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 08:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mozambik Devlet Başkanı Nyusi koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'nin COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Nyusi ve eşi İsaura Nyusi'ya COVID-19 bulaştı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, COVID-19 testi pozitif çıktığı için karantinaya alınan Nyusi ve eşinin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Mozambik'te şimdiye kadar 193 bin 371 kişide COVID-19 tespit edilirken, 2 bin 31 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs
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